Carcare, la Soms non si arrende: inviata una lettera al Ministero per annullare lo scioglimento e salvare 159 anni di storia

Si riaccende la speranza per il futuro della Soms di Carcare, dopo la decisione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di procedere con lo scioglimento dell’associazione. Questa mattina, nella sede municipale, si è svolto un incontro tra i rappresentanti della Società Operaia di Mutuo Soccorso, i loro legali e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rodolfo Mirri. L’obiettivo: fare il punto sulle azioni avviate per tentare di ottenere l’annullamento del provvedimento ministeriale.

La cancellazione dell’ente è stata disposta a seguito del mancato invio della documentazione integrativa relativa ai bilanci, richiesta dal Ministero attraverso tre comunicazioni via PEC. L’assenza di risposte ha determinato l’avvio della procedura di scioglimento.

“È stato un confronto costruttivo – ha dichiarato il sindaco Mirri – la Soms ci ha aggiornati sulle iniziative già messe in campo, compresa una lettera inviata al Ministero per difendere un’istituzione che da 159 anni è parte integrante della nostra comunità. Se riusciranno a ottenere una revisione della decisione, saremo i primi ad esserne felici”.

Presente all’incontro anche il gestore del bar degli Angeli, che opera nei locali al piano terra del palazzo comunale, sede della Soms. Il Comune, proprietario dell’immobile, è stato chiamato in causa nel ruolo di eventuale commissario, come previsto dallo statuto dell’associazione in caso di scioglimento o liquidazione. “La concessione del bar scadrà a novembre – ha aggiunto Mirri – e nell’incontro odierno abbiamo lavorato per definire una collaborazione costruttiva tra la Soms e il gestore. Rimangono alcune criticità da affrontare per poter proseguire con le iniziative sociali, come le tombolate e le serate di aggregazione”.

La notizia dello scioglimento, emersa lo scorso maggio, ha acceso il dibattito anche sul piano politico, con l’opposizione che ha sollevato interrogativi sulla gestione dell’associazione. La Soms rappresenta un patrimonio storico e culturale per Carcare. Fondata nel 1865, avrebbe compiuto 160 anni il prossimo anno. Tra i suoi primi presidenti figura anche lo scrittore e politico Anton Giulio Barrili. Nonostante le difficoltà, dall’associazione filtra fiducia. La volontà è quella di superare l’impasse burocratica e proseguire un percorso che affonda le radici nella storia del paese.