Andora riconferma la Bandiera Verde FEE 2025: "Un impegno che continua"

Anche per il 2025 l’Istituto Secondario di I Grado "Benedetto Croce" e tutte le scuole di Andora si confermano molto attive nell’educazione ambientale, ricevendo con orgoglio la Bandiera Verde FEE, prestigioso riconoscimento attribuito nell’ambito del programma internazionale Eco-Schools, promosso dalla Foundation for Environmental Education (FEE).



Il riconoscimento arriva a coronamento di un percorso educativo e partecipativo che coinvolge studenti, docenti, personale scolastico e famiglie in un cammino condiviso verso la sostenibilità. Un impegno che ad Andora dura da anni e che ha visto la comunità scolastica di Andora distinguersi per la qualità delle azioni messe in campo, l’originalità dei progetti e la capacità di tradurre i principi dell’educazione ambientale in buone pratiche quotidiane.



"La Bandiera Verde è un riconoscimento che premia l'impegno costante dei docenti nella promozione fra gli studenti delle buone pratiche a salvaguardia dell'ambiente. Siamo grati alla Fee e al progetto Eco-Schools per i continui stimoli a migliorare" - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis - "Complimenti ai ragazzi e agli insegnanti per la qualità del lavoro svolto".



“Ancora una volta Andora dimostra che la consapevolezza ecologica si costruisce fin dai banchi di scuola” – ha dichiarato Alexandra Allegri, assessore all'Ambiente. “La Bandiera Verde FEE è un riconoscimento che onora tutta la nostra comunità: premia l’impegno concreto delle scuole e dei nostri giovani cittadini, che sanno guardare al futuro con responsabilità e visione”.



La cerimonia di consegna del vessillo si è svolta alla presenza del primo collaboratore del Dirigente Scolastico Ramona Piccoli, del referente del plesso "Benedetto Croce" Cristina Zunino, del Coordinatore del progetto Eco-Schools Fabrizio Griggio, dei docenti Amelia Malavetas, Cristina Alizeri, Giovanna Dho e Valentina Molli, del Vice Sindaco Daniele Martino, dell'Assessore Alexandra Allegri, dei Referenti della Fondazione Fee Albina Nocca e Marina Dri, del Sindaco dei Ragazzi Maurizio Giribaldi, dei componenti del Consiglio dei Ragazzi e di tutti gli allievi che hanno concorso alla produzione degli elaborati.