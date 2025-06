Diocesi, nel 2026 una nuova esperienza missionaria in Centrafrica

Dopo la felice esperienza dell’estate scorsa, con cinque giovani della diocesi di Savona-Noli a Monassao, nella Repubblica Centrafricana, anche quest’anno il Servizio per le Missioni e Migrazioni diocesano ripropone l'esperienza per i giovani dai 18 ai 35 anni nella missione in cui il sacerdote finalese don Michele Farina presta servizio insieme a padre Davide Camorani, religioso della Società Missioni Africane.

L’esperienza si effettuerà tra gennaio e febbraio 2026 per quattro settimane circa. L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare sul tema della missio ad gentes e coinvolgere i giovani nell'opera missionaria. Per motivi logistici di accoglienza e spostamenti nel territorio i posti sono limitati ad un massimo di cinque persone. L’esperienza sarà preceduta da incontri di conoscenza e preparazione in concomitanza con il rientro in Italia di don Farina: il primo sarà giovedì 12 giugno alle ore 20:30 presso la Parrocchia San Pietro Apostolo, in via Untoria 6.

Per prendere parte all'esperienza missionaria è necessario iscriversi entro la fine di giugno contattando il corresponsabile del servizio diocesano padre Enrico Redaelli al numero di cellulare e WhatsApp 3491836069 oppure via e-mail all'indirizzo henryyole1@live.it.

Intanto anche a nome di don Farina gli stessi corresponsabili padre Redaelli e Davide Carnemolla ringraziano le parrocchie, le comunità religiose, le confraternite, le associazioni e le singole persone che hanno sostenuto la raccolta diocesana di solidarietà per la Quaresima il 30 marzo. Sono stati raccolti circa 11mila €, poi consegnati personalmente a don Farina per la costruzione della cappella per i cristiani di Kanza, un villaggio a 15 km circa da Monassao.