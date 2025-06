La Critical Mass sui pedali invade anche il savonese: "Riprendiamoci le nostre città"

Una pedalata nel savonese contro I'uso intensivo di mezzi inquinanti nelle città.

Ieri, dopo la due giorni a Genova, si è tenuto con partenza da Varazze l'evento" Ciemmona", la manifestazione della Critical Mass che viene organizzata in tutta Italia con un seguito importante di persone che si spostano nelle strade delle città con le biciclette ma non solo anche con skateboard, monopattini e pattini. Per dare un segnale importante sulla sostenibilità ambientale.

Nel pomeriggio quindi non è passata inosservata la carovana di persone che dalla stazione varazzina hanno attraversato una parte della provincia di Savona sull'Aurelia.

"Si manifesta per riprendersi una città oramai in mano ai parcheggi e alle aree blu. Si manifesta per la giustizia e il buon senso, perche i Cittadini possano vivere ed usufruire della propria citta in tutto e per tutto. Riprendiamoci la nostra citta! Respiriamo piu liberi, piu puliti e lontani da meccanismi di bieco e ingiusto guadagno" dicono da Critical Mass Genova.

La massa critica che spesso viene chiamata col termine inglese critical mass, è un raduno di biciclette, sfruttando la forza del numero invadono le strade normalmente usate dal traffico delle auto e delle moto.

Il fenomeno si è sviluppato a partire da San Francisco, dove nel 1992 si è svolta la prima critical mass. La prima è stata realizzata nel 1999 a Pisa, Milano è stata la prima città coinvolta nel 2001.