Festa della Marina Militare: a Savona le celebrazioni della Capitaneria di Porto nel giorno della ricorrenza dell’impresa di Premuda

La celebrazione si è svolta nell’ambito di una sobria e raccolta cerimonia che ha visto coinvolti il personale dipendente, i marinai in congedo dell’ANMI e il personale della Capitaneria non più in servizio.

Dopo il saluto del Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Vascello Matteo Lo Presti e il solenne alza bandiera, sono state consegnate onorificenze e ricompense al personale che si è particolarmente distinto in attività di servizio. L’occasione è stata infine propizia per ricordare la figura dell’Ammiraglio Enrico Roni, Comandante della Capitaneria di Porto di Savona che l’8 settembre del 1943, in un frangente particolarmente drammatico della storia d’Italia, ordinò la partenza delle navi presenti in porto e l’autoaffondamento di quelle che non potevano salpare per impedire che cadessero in mani nemiche.