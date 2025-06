“A Tutto Mare”: ad Albenga un corridoio per nuotare in sicurezza fino all’Isola Gallinara

Il 14 giugno, gli amanti del mare e del nuoto avranno un’occasione unica grazie all’evento A Tutto Mare, che porta una grande novità: per la prima volta, sarà possibile nuotare in sicurezza fino all’Isola Gallinara!

Grazie all’installazione di un corridoio di boe che delimiterà il tratto di mare dalla spiaggia di Vadino all’isola, tutti potranno cimentarsi in questa esperienza straordinaria, senza i rischi legati alla navigazione. Questo speciale corridoio di sicurezza sarà disponibile proprio dal 14 giugno e resterà in mare anche il giorno successivo, il 15 giugno, in occasione della tradizionale nuotata Dritti all’Isola.

Le altre experience (vedi link https://www.scoprialbenga.it/a-tutto-mare.htm ) previste per la giornata del 14 giugno possono essere prenotate direttamente con le associazioni che le erogano e partiranno non solo dalla spiaggia di Vadino, ma saranno sul tutto il territorio.

EMOTION RIVIERA SRL

Escursione all’isola Gallinara con barche elettriche.

Referente: Francesco Di Lieto

Contatto: emotionrivierasrl@gmail.com / 349.1173252

SUP TOUR ISLAND

Escursione all’isola Gallinara, mediante l’utilizzo di un Sup con accompagnamento, in totale sicurezza, per ammirare da vicino la bellezza dell’isola Gallinara.

Open day del SUP dalla spiaggia di Vadino per i neofiti con prova entro la boa dei 200 metri

Referente: Alfonso Di Lieto

Contatto: suptourisland@gmail.com/3298004639

DIVING VI CONTINENTE

Percorso di BIO-Snorkeling lungo la costa dell'Isola Gallinara con guida esperta in biologia marina

Immersioni subacquee nei fondali a perimetro dell'Isola Gallinara accompagnate da guida esperta in biologia marina

Immersione subacquea all’Isola Gallinara dedicata al monitoraggio ambientale degli organismi marini

Dove: porto di Alassio

Referente: Andrea Corrado

Contatto: info@sestocontinentediving.com / 347.1155909

RIVIERA VELA

Escursione in barca a vela cabinata intorno all' isola Gallinara: veleggiata con la partecipazione attiva di tutti i componenti, bagno e snorkeling. Partenza dal porto di Alassio.

Referente: Lorenzo Novaro

Contatto: rivieravela@tiscali.it / 347.5542488

POSIDONIA GREEN PROJECT

Caccia al tesoro didattica con tre tematiche: cambiamento climatico; Valorizzazione dello spazio pubblico e cooperazione, Citizen Science.

Dove: spiaggia di Vadino

Referente: Edoardo Brodasca

Contatto: info@posidoniagreenproject.org / 331.1479640

INFORMARE ASD

Passeggiata lungo la spiaggia con una guida naturalistica che descriverà gli organismi e le caratteristiche principali della spiaggia. Consegna gratuita di una cartolina “Operazione secchiello stop”

Dove: spiaggia di Vadino

Referente: Susanna Manuele

Contatto: info@informare.net / 340.2783223

DIVING IDEA BLU

“BlaBla snorkeling”: snorkeling guidato con biologi ambientali all’isola attraverso maschere gran facciali con comunicazione

Immersione guidata all’isola nella zona B con guide certificate

Battesimo subacqueo per tutti all’isola Gallinara

Dove: spiaggia di Vadino

Referente: Luca Balbi e Sara Balbi

Contatto: info@centrosubideablu.com / 351.7884881

MOLAMOLA DIVE TEAM

Escursione di Whale Watching e snorkeling con sosta bagno all’isola

Tour isola Gallinara con spiegazione storica sosta bagno/snorkeling e Aperitivo

Dove: porto di Alassio

Referente: Giovanni Bosè

Contatto: 328.8454299

CIRCOLO NAUTICO ALBENGA

Promozione dell’attività sportiva della vela con dimostrazione canoa e imbarcazione Optimist.

Dove: spiaggia di Vadino

Referente: Circolo Nautico di Albenga

Contatto: info@circolonauticoalbenga.it / 377.1249497

SCUOLA NAUTICA LOANO BLU & BLU

Escursione in barca a vela (di 16m) attorno all’Isola di Gallinara con introduzione alla vela, principali manovre e basi della conduzione.

Dove: porto di Loano

Referente: Carlo Lagolio

Contatto: https://www.blu-blu.it / 335.6930952

DORIA NUOTO LOANO

Partita di pallanuoto, Categoria U-14/U-16

Dove: spiaggia di Vadino

Referente: Massimiliano Gattuso

Contatto: segreteria@dorianuotoloano.com / 389.1759520

MARINA DIVING CENTER

Prove di immersione con le bombole per ragazzi a partire dall'età di 12 anni presso la piscina naturale di Vadino

Immersione guidate alla scoperta dei fondali dell'isola Gallinara; partenza dal porto di Loano

Snorkeling guidato all'isola Gallinara; attività dedicata soprattutto ai più piccoli, dai 10 anni in su; partenza dal porto di Loano

Referente: Corrado Ambrosi

Contatto: marinadiving@marinadiving.com / 335.6611106

CITIZEN SCIENCE

Unisciti a un'emozionante esperienza di Citizen Science: pagaia lungo un tratto di costa, guidato da un esperto, e contribuisci in prima persona alla raccolta di dati scientifici per il monitoraggio della biodiversità marina!

Referente: Laura Basaglia

Contatto: laura@outdoorportofino.com / 346.5298698

PASSEGGIANDO SULLA IULIA AUGUSTA

Percorso archeologico-naturalistico sulla via Iulia Augusta a cura della Soprintendenza dei Beni culturali nell’ambito delle Giornate Europee dell’Archeologia

Dove: dal Comune di Albenga

Referente: Comune di Albenga

Contatto: sabap-im-sv.comunicazione@cultura.gov.it

Un’occasione imperdibile per vivere il mare in un modo completamente nuovo, godendo della bellezza naturale della Gallinara e dell’atmosfera unica di questi eventi marini.