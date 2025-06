Cairo celebra la Giornata Mondiale del Donatore: prevenzione, solidarietà e un'esperienza indimenticabile

Cairo Montenotte si prepara a ospitare un evento speciale in occasione della Giornata Mondiale del Donatore, in programma sabato 14 giugno, dalle ore 14:30 alle 18:00, in piazza della Vittoria. Avis Cairo e Verallia organizzano un’iniziativa aperta a tutti, dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla donazione di sangue e midollo osseo.

Nel corso del pomeriggio, i partecipanti potranno sottoporsi gratuitamente a controlli della glicemia e della pressione arteriosa, senza bisogno di prenotazione. Per chi desidera un controllo più approfondito, sarà possibile prenotare una visita per il controllo dei nei o un elettrocardiogramma, tramite il link: avis-cairo-montenotte.reservio.com. Tutti gli accertamenti saranno eseguiti da personale medico e infermieristico, con il prezioso supporto dei volontari Avis.

Durante l’evento sarà possibile iscriversi all’ADMO, l’Associazione Donatori di Midollo Osseo. Hai tra i 18 e i 35 anni? Potresti essere proprio tu la cura che qualcuno sta aspettando. Ogni anno, migliaia di persone combattono contro malattie come la leucemia. Per molti, l’unica speranza è un trapianto di midollo osseo, ma trovare un donatore compatibile è rarissimo: solo uno su centomila. Con un semplice prelievo di sangue, puoi entrare nel registro donatori ADMO. Non serve essere un supereroe: basta dire “ci sono”.

Sabato 14 giugno, dalle 14:30 alle 18:00, in Piazza della Vittoria, sarà presente l’autoemoteca ADMO. "Vieni a tipizzarti: un gesto semplice, che può salvare una vita. Prenota il tuo posto cliccando sul link: avis-cairo-montenotte.reservio.com. Per info: 351 828 9948", fanno sapere dall'Avis.

Per concludere questa giornata all’insegna della solidarietà e della prevenzione, presso il campo da baseball in località Vesima sarà possibile provare il volo ancorato in mongolfiera! Un’occasione speciale per ammirare Cairo Montenotte da un punto di vista inedito e vivere un’esperienza indimenticabile. "Non perdere questa straordinaria giornata: prevenzione, solidarietà e un volo tra le nuvole ti aspettano!", spiegano dall'Avis.