Scoperta e valorizzazione della Gallinara: l’evento dei Lions Club tra ricerca storica e impegno civico

Il Lions Club Alassio "Baia del Sole" ed il Lions Club Albenga Host hanno ospitato, presso i giardini della Tenuta Colombera, un evento dedicato alla scoperta della splendida Isola Gallinara.

"Non c'è nulla di più iconico e rappresentativo dell'Isola Gallinara per il territorio di Albenga e Alassio - dichiarano i Presidenti dei due Club Cristina Siniscalchi e Luca Russo - da sempre regina del nostro mare, presenza che veglia a metà strada tra le città affascinando, con la sua particolare forma, ogni singolo sognatore dai tempi più remoti custodendo tesori architettonici, archeologici e naturalistici tra i più studiati ed affascinanti del panorama culturale ed ambientale della Liguria"

L’isola è stata la protagonista di questo incontro grazie ad un'analisi attenta condotta dalla direttrice dell’Archivio Storico Diocesano dott.ssa Alma Oleari e dei ricercatori, dottori Roberta Bani e Luca Miotti.

"Mediante la relazione - affermano dai due Club - si è potuta apprezzare l'importanza della Gallinara come centro monastico benedettino, i suoi possedimenti, il legame con San Martino di Tours ed i suoi rapporti con altri centri monastici della Liguria medievale, in particolare con l'abbazia di San Pietro ai Monti di Toirano, scoprendo come questi insediamenti religiosi si fecero promotori di spiritualità e di come divennero centri di controllo economico e di diffusione culturale dalle nostre terre fino a mete ben più distanti"

"Un gesto concreto di solidarietà - conclude la dottoressa Alma Oleari - conferma quanto i Lions di Alassio e Albenga siano promotori attivi di iniziative volte a valorizzare il territorio ed il sapere grazie alla donazione, all'Archivio Storico della Diocesi di Albenga-Imperia, di teche in legno da utilizzarsi per la tutela e l'esposizione dei documenti, come accaduto coi Lions grazie alla visita in esclusiva di una preziosa pergamena, nel corso di prossime conferenze tenute dai nostri ricercatori e collaboratori".