Un nemico da conoscere per salvaguardare la nostra biodiversità: a Finale un incontro sulla vespa velutina

Conoscere il "nemico" della nostra biodiversità e combatterlo. Mercoledì 11 giugno, dalle ore 21:00, in Sala Gallesio a Finale Ligure, si terrà l'incontro pubblico dal titolo “Conosciamo la Vespa Velutina”, promosso dalla Città di Finale Ligure in collaborazione con il gruppo Garfagnana Vespa Velutina.

L’evento sarà l’occasione per approfondire la conoscenza di questo insetto invasivo, noto anche come calabrone asiatico, che rappresenta una minaccia per la biodiversità locale e, in particolare, per le api domestiche.

I tecnici e gli esperti del gruppo che interverranno, specializzati nel monitoraggio e nella neutralizzazione dei nidi, illustreranno le principali caratteristiche della specie, le tecniche di individuazione e rimozione, nonché le azioni possibili da parte dei cittadini per segnalare la presenza di nidi e contribuire alla loro eliminazione.

L’iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sul tema e a fornire strumenti utili per affrontare un fenomeno che, negli ultimi anni, si è diffuso in modo preoccupante anche nel territorio ligure. L’incontro sarà aperto a tutti, con particolare interesse per apicoltori, agricoltori, operatori ambientali e cittadini attenti alla salvaguardia dell’ecosistema.