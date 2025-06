A Finale si parla di democrazie e derive autoritarie nel contesto globale contemporaneo con Pietro Marcenaro

Quella allo Stato di Diritto e ai grandi principi costituzionali delle democrazie moderne è una sfida globale. Solo dall'Europa, oggi così duramente aggredita da fuori e da dentro, può venire la risposta.

Su questa considerazione si concentrerà il prossimo appuntamento, a Finale Ligure, con la rassegna "Aspettando Un Libro per l'Estate - Finale aperto", in programma sabato 14 giugno presso la Libreria Cento Fiori di via Ghiglieri.

Con il giornalista Mimmo Lombezzi dialogherà il giuslavorista e politico, nonché ex segretario regionale della FIOM e della CGIL del Piemonte e dei DS, Pietro Marcenaro. Sotto i riflettori il suo saggio "Autocrazie, una strada obbligata?", che offre un’analisi acuta e puntuale delle derive autoritarie nel contesto globale contemporaneo.

L’autore, noto per le sue profonde riflessioni sul diritto del lavoro e per l'esperienza da sottosegretario, mette in discussione una tesi tanto provocatoria quanto inquietante: le democrazie consolidate sono davvero immuni dal rischio di scivolare verso forme di potere autoritario? Una riflessione che va dall’ascesa dei populismi, alla crisi dei partiti tradizionali, fino all’uso strumentale della comunicazione digitale per controllare l’opinione pubblica. Con una seconda domanda: quando le regole non bastano, come si può garantire che la democrazia non diventi mera facciata?