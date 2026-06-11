Andrea “Walts” Valsania torna a Finale con “Matri Pi Sempri”, la sua versione siciliana de “La Buona Novella” di Faber

Si prepara ad accogliere uno dei suoi talenti più apprezzati con uno dei suoi lavori che più ha fatto breccia tra la critica, il pubblico di Finale Ligure. Si preannuncia già da tutto esaurito l’ottocentesco Teatro Aycardi di Finalborgo per la proiezioni speciale di stasera (11 giugno, ndr) di “Matri Pi Sempri”, il documentario scritto e diretto dal regista finalese Andrea Valsania basandosi su “La Buona Novella” di Fabrizio De André, che per l’occasione tornerà nella sua città per incontrare il pubblico.

Dietro lo pseudonimo artistico di “Andrea Walts”, con cui il progetto è stato presentato in diversi contesti internazionali, si cela infatti Valsania, autore di un’opera che ha saputo attirare l’attenzione della critica e degli appassionati di musica d’autore grazie a una proposta tanto coraggiosa quanto originale.

“Matri Pi Sempri” nasce infatti dalla rilettura di uno dei più celebri e profondi lavori di Faber, il concept album pubblicato nel 1970 e ispirato ai Vangeli apocrifi. Il cortometraggio del regista finalese non si limita a tradurre i testi, ma compie un vero e proprio lavoro di reinterpretazione culturale e musicale, trasferendo l’opera nell’universo linguistico e simbolico della Sicilia e mettendo in dialogo la poetica universale di De André con le tradizioni popolari del Mediterraneo.

Il risultato è un progetto che intreccia quindi musica, cinema, memoria e identità, attraverso una nuova prospettiva su uno dei capolavori assoluti della canzone italiana. Un percorso artistico che ha già ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il premio ai “Movie to Music Awards”, manifestazione dedicata alle produzioni che valorizzano il rapporto tra linguaggio cinematografico e musicale. Il documentario ha inoltre ampliato la propria diffusione approdando su piattaforme globali come Prime Video e Apple TV, raggiungendo così un pubblico ben oltre i confini nazionali.

A testimoniare il valore culturale dell’iniziativa è anche la presenza di protagonisti di primo piano del panorama musicale italiano. Nel documentario compare infatti Dori Ghezzi, da sempre impegnata nella tutela e nella valorizzazione dell’eredità artistica del marito, affiancata da interpreti e autori come Edoardo De Angelis e Francesco Giunta. Fondamentale anche il contributo di Alberto Laruccia, responsabile delle musiche originali e del complesso lavoro di adattamento che ha permesso ai brani de “La Buona Novella” di rinascere in una veste sonora nuova, mantenendone intatta la forza evocativa.

L’appuntamento di questa sera, sostenuto dal Comune di Finale Ligure, non sarà soltanto una proiezione. Al termine della visione il pubblico avrà infatti l’opportunità di incontrare Andrea Valsania e l’artista Giulia Mei, protagonisti di un momento di confronto dedicato alla nascita del progetto, alle sfide affrontate durante la lavorazione e al significato di questa originale trasposizione linguistica e musicale.

“Come Amministrazione siamo lieti di poter ospitare un appuntamento di tale rilievo culturale che porta la firma di un nostro concittadino che sta diventando un orgoglio Finalese che mai si stanca di ricordare ovunque le sue origini finalesi - commenta la vicesindaco e assessore a Cultura ed Eventi, Maura Firpo - Senza voler svelare troppo, questa proiezione è un antipasto di quel che l’anno prossimo sarà un festival dei cortometraggi che abbiamo intenzione di portare a Finale Ligure”.

La serata prenderà il via alle 21 al Teatro Aycardi. Un evento praticamente già sold out che si annuncia come uno dei momenti culturali più significativi della stagione finalese.