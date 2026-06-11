Andora, torna la "Festa delle Erbe Aromatiche, Officinali e delle Antiche Tradizioni"

E’ uno degli appuntamenti più amati dell’estate di Andora. La “Festa delle Erbe Aromatiche, Officinali e delle Antiche Tradizioni”, si terrà dal 19 al 21 giugno ad Andora, nel caratteristico e panoramico Borgo di Rollo, che riunisce dal 1999 una attenta selezione di produttori di erbe, florovivaisti e esperti del mondo vegetale, diventando un evento imperdibile per gli amanti della natura e delle piante, raccogliendo i migliori espositori locali e non solo.

Quest’edizione avrà un’attenzione speciale per le eccellenze del territorio, sia alimentari che artigianali. La manifestazione, coorganizzata dall’associazione Antico Borgo di Rollo e dal Comune di Andora, con il patrocinio di Regione Liguria, sarà inaugurata alle 12 di venerdì 19 giugno, mentre i restanti giorni l’apertura sarà alle 10 e la chiusura a mezzanotte. Andora è facilmente raggiungibile tramite il casello dell’autostrada A10 o in treno, mentre il Borgo sarà collegato con un servizio navetta gratuito, ogni 30 minuti, dalle ore 9.30 alle 23.00, con partenza da piazza caduti di Nassirya.

Da sempre la manifestazione si contraddistingue per la scelta di espositori di qualità: l’evento dividerà il Borgo in aree tematiche per un viaggio quindi non solo nelle eccellenze florovivaistiche, (come il Vivaio Glorio per le varietà di rose, il Vivaio Ribero per le erbacee perenni o il Vivaio Gramaglia per le erbe antiche) ma anche alimentari e artigianali del territorio, con tre giorni caratterizzati da laboratori, conferenze, visite guidate, cooking-show, e concerti nella location suggestiva del Borgo di Rollo.

Nelle tre giornate i concerti, sempre con musicisti diversi, al mattino e al pomeriggio saranno caratterizzati dall’uso di strumenti antichi, quali ad esempio l’arpa celtica, il dulcimer, la ghironda, la piva emiliana, mentre quelli della sera saranno dedicati ad un percorso sulla storia della chitarra, dal periodo classico all’epoca contemporanea.

Durante l’evento l’Area Ristoro proporrà una selezione di piatti tipici della Liguria, quali ad esempio il Panfritto, le frittelle di mele, quelle di cipolle, le Trofie al Pesto, il Brandacuiun e il Pan Bagnà, preparati al momento con prodotti a chilometro zero e serviti sotto gli ulivi. Oltre alle conferenze, ai laboratori e ai “cooking show”, ci saranno attività per tutti: dai giochi tradizionali in legno per i bambini di ogni età, alle esibizioni dei falconieri, al “battesimo di sella” con pony e cavalli, alle conferenze itineranti attorno al borgo con esperti di erbe e piante, allo spazio relax con lezioni di yoga.

In collaborazione con la Fondazione Libereso Guglielmi, il celebre “giardiniere di Calvino”, verrà assegnato l’omonimo Premio a chi si è particolarmente impegnato nel settore: l’anno scorso il premio è andato a Antonio Ricci e alla moglie Silvia Arnaud per la loro opera di restauro dei Giardini della Pergola di Alassio.