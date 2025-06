"E... state al Santuario": conferenze, visite ed escursioni a Savona

La Libreria Paoline insieme al Servizio per la Pastorale del Tempo Libero, del Turismo e dello Sport e al Comune promuove la rassegna "E... state al Santuario". Si inizierà venerdì 13 giugno alle ore 17 nel Palazzo delle Azzarie con la conferenza su "L'arte votiva in alcuni santuari liguri" della storica dell'arte Silvia Bottaro, cui seguirà la visita guidata al vicino Santuario Nostra Signora di Misericordia.

Sabato 14 giugno dalle 9:30 si terrà il trekking letterario "La via al Santuario" con Paola Bussino e Roberto Fiaschi. Per informazioni e prenotazioni occorre telefonare al numero 3490936366. Sabato 21 giugno alle 17 nuovamente nel Palazzo delle Azzarie Silvia Bottaro parlerà di "Papa Pio VII prigioniero a Savona: storia, iconografia e arte". Seguirà la visita guidata al Museo del Santuario.

Domenica 22 giugno alle 9:30 Paola Bussino e Ugo Ghione condurranno i partecipanti in un'escursione "Alla scoperta della Valle del Letimbro". A mezzogiorno sarà invece possibile l'osservazione astronomica del cielo. Anche in questo caso per informazioni e prenotazioni occorre telefonare al numero 3490936366.