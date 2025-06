Il caffè Barusso di Alassio omaggia il Palio di Adelasia con gli “aperitivi d’epoca”

In occasione della prima edizione del Palio di Adelasia di Alassio, anche il tempo delle imprese ha deciso di fare un salto indietro. E lo ha fatto con stile, gusto dell’epoca e un tocco teatrale grazie, anche, alla incredibile interpretazione del caffè Barusso, che si è distinta per la capacità di attirare e accogliere clienti e curiosi in un’atmosfera incantata, con tanto di abiti storici e menù a tema. Grazie alla sua posizione privilegiata fronte mare, infatti, nel week end del 7-8 giugno scorso, il locale si è trasformato in una vera e propria taverna medievale sul litorale.

La ricerca storica si è trasformata in esperienza gastronomica: guidato con passione da Franca Sacco, lo staff di “dame di corte” del Barusso ha animato il lungomare con un sorriso autentico e piatti degni dei tornei cavallereschi. In particolare, gli aperitivi d’epoca sono diventati l’occasione per raccontare l’alleanza storica e gastronomica tra Liguria e Piemonte, rendendo omaggio alla terra d’origine di Adelasia - la leggendaria principessa ligure a cui si ispira la rievocazione - attraverso un protagonista d’eccezione: la “battuta al coltello”, presentata in mini porzioni scenografiche utilizzando la carne di Razza Piemontese firmata da Dario Perucca, allevatore apprezzato su scala nazionale per la sua selezione “Autentica Razza Piemontese”, marchio di qualità legato all’alimentazione, all’allevamento e alla tracciabilità del bovino.

Un tributo senza tempo alla tradizione, realizzato in collaborazione con la Confraternita della Battuta al Coltello, e orchestrato con passione e lungimiranza da Stefania Piccardo, imprenditrice tenace e vivace del Gruppo Alaxi Hotels e Alaxi Beach, di cui fa parte il caffè Barusso, e presidente dell’Unione Provinciale Albergatori della Provincia di Savona, che ha così commentato l’iniziativa: “I locali, oggi, hanno una responsabilità che va oltre il semplice servizio. Con professionalità, entusiasmo e la giusta dose di creatività, possono diventare orgogliosi megafoni del territorio, vivendo ogni evento come un’occasione per rafforzare le loro radici e per consolidare lo spirito di squadra interno. Lo staff del Barusso ha dimostrato che si può lavorare con il cuore, impegno e cura, anche indossando una cuffietta medievale!”.

Gli aperitivi gourmet, inconfondibile “etichetta” del Barusso, hanno ancora una volta evidenziato la vocazione enogastronomica del locale tra colazioni artigianali, tavola calda e fredda ispirata alla tradizione e una vivace cocktail list, offrendo ogni giorno una selezione che valorizza i prodotti di qualità, affacciati su uno dei panorami più suggestivi della Riviera di Ponente.