“Supereroi per il Gaslini”: appuntamento sabato 14 giugno ad Andora

Sabato 14 giugno ad Andora torna “Supereroi per il Gaslini”, l’evento di beneficenza che unisce solidarietà, intrattenimento e cosplay.

Giunto alla sua terza edizione, il progetto è cresciuto grazie all’energia di volontari, associazioni, artisti, commercianti e cittadini, trasformando una semplice intuizione in un evento biennale atteso e riconosciuto.

Ospite special dall’universo di Star Wars con la mitica 501st Italica Garrison, Rebel Legion Italian Base, R2-KT Italia...

Un evento per sottolineare la collaborazione storica tra il Fiat 500 Club Italia, Supereroi per il Gaslini e "La Band degli Orsi", associazione che si occupa dell'accoglienza dei piccoli pazienti e della loro famiglie presso la struttura ospedaliera genovese.

"Saremo accanto ai supereroi e ai personaggi delle saghe più famose al mondo per raccogliere fondi per l’ospedale pediatrico Gaslini - spiegano dall'organizzazione - Contiamo su una massiccia partecipazione per divertirci insieme e portare sorrisi, speranza e coraggio dove ce n'è più bisogno".