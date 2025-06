Coldiretti Liguria al villaggio di Udine: sapori, tradizioni e innovazione dal cuore della nostra terra

Ci sarà anche la Liguria, con i suoi sapori unici, le sue tradizioni contadine e i volti dell’agricoltura giovane e dinamica, tra i protagonisti del Villaggio Coldiretti di Udine, in programma da venerdì 13 a domenica 15 giugno nel centro storico della città friulana.

Un’occasione importante – a cui Coldiretti Liguria partecipa con una propria delegazione – per raccontare e far scoprire il meglio dell’agroalimentare italiano, in un contesto di confronto, condivisione e valorizzazione del cibo naturale, della sostenibilità e dell’educazione alimentare nelle scuole.

A rappresentare la Liguria ci sono alcuni produttori del territorio, presenti all’interno del mercato di Campagna Amica, per far conoscere le eccellenze locali: dai sapori del mare a quelli dell’entroterra, in una vetrina che mette in scena la biodiversità, la qualità e l’identità della nostra regione.

Accanto a loro, Gabriella Caratti, cuoca contadina e presidente dei Pensionati Coldiretti Liguria, porta in piazza la cucina della tradizione ligure, con piatti autentici e genuini, testimoni di una cultura gastronomica profondamente radicata nella terra e nel sapere contadino.

La Liguria è presente anche con una delegazione di Giovani Impresa, guidata dal delegato regionale Marco Ascheri, che prenderà parte alle attività legate all’Oscar Green, il premio nazionale che valorizza l’innovazione e la creatività delle nuove generazioni in agricoltura. I giovani imprenditori agricoli hanno così l’opportunità di confrontarsi con colleghi di tutta Italia e condividere idee, progetti e visioni di futuro.

“Essere presenti al Villaggio Coldiretti di Udine”, dichiarano Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale, “significa portare anche la voce della Liguria in un contesto nazionale che mette al centro il valore dell’agricoltura, della sostenibilità e della qualità italiana. I nostri produttori, i giovani imprenditori e le figure storiche del mondo rurale come sono l’espressione viva ed eterogenea di un modello agricolo che coniuga innovazione, tradizione e rispetto per il territorio.”

I lavori saranno aperti dal Segretario Generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, e si c-oncluderanno con l’intervento del Presidente nazionale Ettore Prandini, in un confronto ricco di spunti sui temi centrali dell’agricoltura, dell’alimentazione e della sostenibilità.

Il Villaggio Coldiretti di Udine si conferma un grande appuntamento nazionale, animato da momenti di confronto con istituzioni, rappresentanti del mondo scientifico e accademico, con la presenza del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e del presidente Coldiretti Ettore Prandini. Previsti anche laboratori, agriasili, orti didattici, degustazioni, eventi a tema e iniziative sull’educazione alimentare e la difesa del cibo italiano.