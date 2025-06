L'Asl 2 prepara la riorganizzazione degli ospedali per l'estate: 9 posti letto in più al Santa Corona ma riduzione al San Paolo

Apertura del Punto di primo intervento dell'ospedale di Albenga anche alla notte e accorpamento degli spazi della Chirurgia della mano del San Paolo con quelli di Urologia e ridimensionamento dei posti di Ginecologia. In tutto saranno 34 i posti letto in meno al San Paolo.

Con l'estate l'Asl2 si trova a riorganizzare ii reparti degli ospedali che, per ciò che riguarda soprattutto i pronto soccorso, devono fare fronte all'incremento di popolazione dovuto al flusso turistico.

La riorganizzazione mira a spostare del personale per venire in aiuto di quei reparti più in affanno con l'estate, come i pronto soccorso. A questo proposito dal 10 luglio al 24 agosto il Punto di primo intervento di Albenga verrà aperto anche la notte.

Per il santa Corona ci sarà il trasferimento dei posti letto di di Gastroenterologia dalla palazzina Negri alla Medicina del Padiglione 17, come era già stato preannunciato. e con 9 posti letto in più. Saranno rivisti i posti letto all'ospedale di Albenga. Ci sarà la chiusura dei 4 posti letto della semintensiva e il trasferimento del personale al Ppi in modo da supportare gli orari più lunghi di apertura.