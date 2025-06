Aurelia Bis, Arboscello (PD) : "Bucci uomo 'del dare' sblocchi l'opera: si faccia nominare commissario"

Marco Bucci commissario straordinari per la realizzazione dell'Aurelia bis nel savonese.

E' la proposta-provocazione del vicepresidente del Consiglio regionale

della Liguria, in quota Pd, Roberto Arboscello.

"L'Aurelia bis è un'opera strategica, progettata oltre vent'anni fa, avviata nel

2013, interrotta nel 2018 per il fallimento della Cmc di Ravenna, ripartita nel 2023 con una nuova impresa, Italiana costruzioni

infrastrutture (Ici), e oggi nuovamente ferma da un anno- ricorda il dem all'agebzia Dire - è un'opera fondamentale per il nostro territorio che, invece, è diventata l'ennesima incompiuta

italiana".

Il consigliere di opposizione ringrazia l'assessore alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, "per le risposte puntuali in

aula, ma ora serve un'azione politica di Regione Liguria più costante e incisiva nei confronti del ministero delle Infrastrutture e di Anas".

Da qui la proposta-provocazione: "Dopo

le promesse in campagna elettorale, l'uomo 'del fare' Bucci dov'è finito? Perché non si fa nominare commissario dell'opera da parte

del governo e si assume le responsabilità di sbloccare l'opera? Saremmo lieti se si passasse finalmente dalle parole ai

fatti".

Arboscello ricorda che "negli anni, il

cantiere della variante all'Aurelia tra Albisola Superiore e Savona è stato oggetto di numerose passerelle politiche. Le

ultime, durante la recente campagna elettorale per le regionali, con Bucci e il viceministro Edoardo Rixi arrivati in cantiere per promettere la ripartenza dell'opera in tempi brevissimi".

Il dem rimarca che "se Ici non è più in grado di sostenere il cantiere, come sembra emergere dalla procedura di ristrutturazione del debito, si proceda senza ulteriori attese all'affidamento dell'appalto a un'impresa solida, in grado di garantire tempi certi e competenze adeguate a completare l'opera".

Anche perché, sottolinea ancora il vicepresidente del Consiglio regionale, "non possiamo più tollerare che i cittadini

convivano ogni giorno con un cantiere a cielo aperto, in condizioni ambientali e sanitarie potenzialmente critiche, tra

polveri, rumori e degrado. Così come è inaccettabile che i pochi lavoratori rimasti, ormai meno di dieci, siano costretti a

elemosinare lo stipendio. Parliamo di persone che, con grande dignità, continuano a presidiare un cantiere ormai fantasma" ha concluso all'agenzia Dire.