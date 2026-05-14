Tutta la Liguria nella morsa del Libeccio: anche nel Savonese allerta per mareggiate record e crollo termico

Una violenta sferzata di maltempo sta colpendo la Liguria in queste ore. L’intensità del vento da Sud-Ovest è aumentata rapidamente a partire da Ponente, portando con sé un’impennata dei valori registrati dagli anemometri: a Monte Maure si sono già toccate raffiche di 80 km/h. Il vero protagonista della giornata è però il mare, in costante aumento sin dalle prime luci dell’alba.

La boa Ispra di La Spezia ha segnalato, intorno alle 4 del mattino, un'altezza d’onda significativa di quasi 2 metri, con picchi massimi che hanno già superato i 3 metri. Ma il peggio è atteso nelle prossime ore: l’ulteriore intensificazione dei venti meridionali spingerà il moto ondoso verso valori critici. Gli esperti prevedono onde significative di 5 metri e onde massime che potrebbero toccare gli 8-9 metri, con un periodo di 8/9 secondi. Una condizione di mare agitato che permarrà, seppur in graduale diminuzione, fino alla mattinata di sabato.

Il transito di un’ampia saccatura porterà nel pomeriggio una spiccata instabilità. Sono attesi rovesci e temporali, localmente accompagnati da grandinate e forti colpi di vento, con una maggiore probabilità di fenomeni intensi sui versanti padani e sui rilievi del centro-Levante. Per questo motivo, è stata segnalata una bassa probabilità di forti temporali su tutta la regione fino a sabato mattina.

Il dato più sorprendente riguarda però le temperature. Nei prossimi giorni si assisterà a un drastico calo termico: nella giornata di sabato lo zero termico scenderà fino ai 1300-1440 metri, una quota insolitamente bassa per la metà di maggio, che potrebbe regalare qualche fiocco di neve sulle vette dell'Appennino di Levante.

Dopo quarantotto ore di turbolenza, il meteo concederà una tregua. I primi segnali di miglioramento sono attesi per la serata di sabato, aprendo la strada a una domenica caratterizzata da ampie schiarite e da un generale aumento delle temperature. La stabilità atmosferica, secondo le attuali proiezioni, dovrebbe accompagnare la Liguria anche nei primi giorni della prossima settimana, riportando un clima decisamente più primaverile.