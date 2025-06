Asl 2 potenzia i presidi per l'estate: Ppi di Albenga aperto 24h. L'azienda: "In fase di reclutamento il personale". Tutto il piano

Dal 10 luglio al 24 agosto il Punto di Primo Intervento (PPI) di Albenga dovrebbe tornare operativo h24.

È questa una delle misure chiave del piano straordinario che Asl2 Savonese ha deciso di mettere in campo per affrontare l’aumento della domanda sanitaria durante i mesi estivi, potenziando la risposta sanitaria per dare all'utenza continuità, tempestività ed efficienza nel servizio.

In tal senso, dopo gli appelli dei giorni scorsi provenienti dal mondo politico di non attivare nuovi servizi andando contemporaneamente a discapito di altri (in particolare si è parlato del Santa Corona, ndr), l'azienda sanitaria, nella nota diramata nel pomeriggio, specifica che attualmente sono in corso le procedure di reclutamento del personale necessario all’attivazione del presidio.

"L’iniziativa - spiega l'Asl - risponde alla necessità di offrire un ulteriore presidio sanitario accessibile in ogni fascia oraria in un’area che, nei mesi estivi, registra un significativo aumento della popolazione turistica. Il provvedimento è parte integrante dell’organizzazione della rete dell’emergenza-urgenza".

Ma l’intervento su Albenga è solo una parte del pacchetto. Il piano prevede anche un rafforzamento generalizzato dei Pronto Soccorso, degli ambulatori e degli interventi chirurgici a bassa complessità, attraverso una riorganizzazione delle risorse umane e strumentali.

In questo contesto, anche l’attività chirurgica programmata verrà rimodulata, secondo quanto affermato dall'azienda, "senza impatti sull’urgenza e sulle prestazioni essenziali".

Un ulteriore potenziamento interesserà, a partire da metà luglio, la Struttura Complessa di Medicina Interna Ponente, già trasferita al terzo piano del padiglione chirurgico: i posti letto passeranno dagli attuali 16 a 32.

Prosegue anche il dialogo con le organizzazioni Sindacali. Su questo tavolo è arrivato il via libera alla proroga dell’accordo finalizzato a incrementare le prestazioni aggiuntive del personale sanitario, già attivato nei mesi precedenti. Inoltre è prevista una nuova fase del piano di potenziamento degli organici, con l'intento da parte dell'Asl2 di "offrire la migliore risposta ai bisogni di salute della propria popolazione, anche operando per il rafforzamento della dotazione organica e il miglioramento della qualità dell’assistenza".

Particolare attenzione è rivolta alla chirurgia a bassa complessità, con l’obiettivo di aumentare gli interventi programmabili e ridurre sensibilmente le liste d’attesa. "A partire dal 1° luglio infatti - spiegano dall'azienda - sarà possibile incrementare l’attività chirurgica programmata, grazie alla disponibilità del personale anestesiologico, riuscendo in questo modo ad anticipare alcune delle sessioni programmate ad agosto".

ASL2 garantisce infine la piena operatività delle attività legate all’urgenza, all’emergenza e alla traumatologia per tutta la stagione estiva, assicurando che "l’intera rete dei servizi sarà costantemente monitorata per garantire la qualità, la tempestività e la sicurezza delle cure".