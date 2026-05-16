Nasce l’Osservatorio regionale sulla disabilità e non autosufficienza

Un nuovo organismo con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico, finalizzato a rafforzare le politiche regionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie: sono questi alcuni degli obiettivi del nuovo l’Osservatorio regionale sulla disabilità e non autosufficienza.

L’Osservatorio è stato istituito da Regione Liguria, in raccordo con quello nazionale sulla condizione delle persone con disabilità: è uno strumento strategico per migliorare la conoscenza dei bisogni del territorio e promuovere interventi sempre più efficaci e coordinati.

Tra i principali compiti: la raccolta e l’analisi di dati quantitativi e qualitativi, il monitoraggio dei servizi e degli interventi, la promozione di sinergie tra istituzioni e soggetti coinvolti, oltre alla formulazione di proposte e pareri per l’elaborazione di politiche regionali mirate.

L’organismo avrà inoltre un ruolo centrale nello studio delle condizioni di non autosufficienza e nella verifica dell’applicazione delle normative vigenti, anche in relazione ai principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

“Con l’istituzione dell’Osservatorio regionale sulla disabilità e non autosufficienza vogliamo rafforzare la capacità della Regione di ascoltare, analizzare e rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie– sottolinea l’assessore alla Sanità, Politiche sociali e Terzo settore della Regione Liguria Massimo Nicolò –. Questo strumento ci consentirà di avere dati sempre più precisi, monitorare i servizi e costruire politiche più mirate, in un’ottica di integrazione sociosanitaria e di piena tutela dei diritti. L’obiettivo è sviluppare un modello sempre più inclusivo, capace di mettere al centro la persona e garantire pari opportunità su tutto il territorio”.

L’Osservatorio è uno strumento che sarà di supporto a tutto il lavoro che Regione Liguria sta portando avanti per riformare il sistema della disabilità e della non autosufficienza tramite un lavoro di politiche integrate e insieme alla comunità.

