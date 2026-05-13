Chiusura Centrale operativa 118 di Savona, il Pd: "Schiaffo alla città dove è nato, sbagliato centralizzare"

“L’ipotesi di chiudere o depotenziare la Centrale operativa 118 di Savona rappresenterebbe un errore gravissimo e un doppio schiaffo per il territorio savonese. Non solo perché si indebolirebbe un presidio fondamentale dell’emergenza-urgenza ligure, ma anche perché proprio a Savona, grazie alla lungimiranza dei dirigenti sanitari di allora, il 118 è nato. La chiusura della centrale di Imperia ha già mostrato tutte le criticità di questa impostazione: problemi organizzativi, carenze di personale e un progressivo impoverimento dei servizi territoriali. Pensare di replicare lo stesso schema anche a Savona significa non comprendere la complessità della Liguria e il valore strategico di una rete di emergenza diffusa e radicata sul territorio”, dichiarano il consigliere regionale PD Roberto Arboscello, i segretari del PD Savona Emanuele Parrinello e Simone Anselmo, a sostegno della posizione che la Cgil ha espresso in una nota.