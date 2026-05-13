Regione Liguria avvia tavolo per aggiornamento pandemico

“Regione Liguria nei prossimi giorni convocherà un tavolo di lavoro dedicato all’aggiornamento del piano pandemico regionale, alla luce dell’esperienza maturata durante il Covid e delle nuove sfide legate alle potenziali emergenze infettivologiche future a livello internazionale, a cominciare dall’Hantavirus”.

Così l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò in merito alla rete infettivologica sul territorio ligure.

“La nostra regione - continua Nicolò - dispone oggi di una rete infettivologica sul territorio strutturata e integrata, costruita attraverso il lavoro congiunto di ospedali, dipartimenti di prevenzione, laboratori, microbiologi, igienisti e medicina territoriale. In questo contesto, come ha spiegato il direttore della Clinica di Malattie Infettive Matteo Bassetti, il Policlinico San Martino di Genova rappresenta un presidio strategico nazionale, grazie al grande padiglione dedicato alle malattie infettive, alle strutture ad alto isolamento e alle professionalità di eccellenza presenti all’interno del sistema sanitario ligure.

L’obiettivo del tavolo regionale - conclude Nicolò - sarà quello di aggiornare protocolli, procedure operative e strumenti di coordinamento per affrontare con tempestività eventuali emergenze future, dalle infezioni respiratorie ai virus emergenti, fino alle patologie ad alta diffusività come meningiti, epatiti e hantavirus”.