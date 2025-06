Vado, Nicola Morra lascia la minoranza: si dimette da consigliere comunale

Nicola Morra si dimette da consigliere comunale di Vado Ligure.

L'ex senatore dal 2013 al 2022 (fino al 2021 nelle file del M5S) , ex presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 2018 al 2022, si era candidato alle elezioni regionali in Liguria nell'ottobre 2024 (terzo dietro a Marco Bucci e Andrea Orlando con lo 0.88% non era entrato in consiglio) e poco prima era in lista ed è stato eletto con 57 preferenze in minoranza con la lista "Vivere Vado" guidata da Franca Guelfi che aveva perso le elezioni contro Fabio Gilardi di "Vado, Prima!".

Una decisione quella di lasciare il parlamentino vadese che sembrava essere nell'aria da tempo e che verrà formalizzata nel prossimo consiglio comunale di venerdì 20 giugno.

Al suo posto subentrerà la prima dei non eletti Silvia Gallo che aveva raccolto 54 preferenze che affiancherà tra i banchi dell'opposizione la capogruppo Guelfi, Roberto Stranieri e Roberto Cuneo.



"Durante il prossimo Consiglio comunale del 20 giugno entrerà a fare parte del nostro Gruppo consigliare la signora Silvia Gallo, risultante prima dei non eletti alle ultime elezioni amministrative - dicono dal gruppo" Vivere Vado" - Un benvenuto a Silvia e un grazie a Nicola Morra per essersi messo a disposizione di Vivere Vado finché ha potuto: impellenti necessità di famiglia lo hanno indotto alle dimissioni, ma resterà vivo il rapporto di collaborazione e amicizia che si è costruito nel corso degli anni".