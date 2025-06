PPI di Albenga e Pronto Soccorso di Savona, Arboscello (Pd): "Bene i nuovi servizi, ma non si indeboliscano i presidi di emergenza"

“Ogni volta che Bucci arriva nel Ponente savonese, viene colpito da un’improvvisa ‘annuncite’. Sul Punto di Primo Intervento di Albenga, ad esempio, promette una riapertura h24 per 45 giorni. In pratica, un contentino, con l’aggravante di non sapere ancora con quale personale, né come garantire un servizio sicuro e duraturo. Anzi, per lui, il personale non sarebbe nemmeno un problema”. Ad affermarlo è Roberto Arboscello, consigliere regionale PD, commentando le ultime dichiarazioni del presidente della Regione.

“Vive distante dalla realtà oppure – peggio – non sa proprio di cosa parla. D’altronde, che Bucci debba studiare i temi sanitari, che affronta ancora con grande superficialità, è dimostrato dal fatto che ogni volta confonde i Punti di Primo Intervento, chiamandoli genericamente ‘Pronto soccorso’. Il PPI è diverso dal PS e va spiegato chiaramente, senza generare confusione o illusioni nei cittadini”.

“Giovedì visiterò personalmente i due Pronto Soccorso della provincia di Savona, per verificare la situazione di questi fondamentali presìdi sanitari, che non vanno smembrati, affinché possano continuare a garantire servizi in emergenza. Il punto è questo – conclude Arboscello –: per la sanità non servono gli slogan, ma competenze, pianificazione, risorse e rispetto per chi lavora e per chi ha diritto a servizi efficienti e sicuri”.