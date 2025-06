Teatro Moretti Off 2025: al via dal 16 giugno la vendita dei biglietti per le 4 serate di grande cabaret in piazza San Nicolò

Al via da lunedì 16 giugno, la vendita degli abbonamenti e dei biglietti per le singole quattro serate di cabaret del “Teatro Moretti Off” 2025, che nei mesi di luglio e agosto animeranno il palco allestito nella centralissima piazza San Nicolò, con una programmazione estiva di altissimo livello.

B&B Bertollino e Band, Ale&Franz, Chiara Anicito e Debora Villa saranno i protagonisti della programmazione estiva del Teatro Moretti Off che consolida il successo dell’estate 2024 e punta a diventare sempre più riferimento assoluto per gli spettacoli estivi all’aperto “tutti da ridere” per un vasto territorio che va ben oltre i confini del comprensorio pietrese.

Divertimento, spensieratezza e tante risate: sono questi gli ingredienti di un cartellone all’insegna della qualità, che unisce tradizione e innovazione e che propone un frizzante bilanciamento tra differenti modi di fare comicità.

Ad inaugurare la stagione sarà giovedì 10 luglio, con “L’anticiclone estivo” di B&B Bertollino, per chiudere giovedì 21 agosto con “Viva le donne” di Debora Villa.

I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili online sul sito www.teatromorettipietra.it e attraverso i canali www.ciaotickets.com o presso l’Ufficio Cultura del Comune di Pietra Ligure (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il giovedì anche al pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00; tel. 019.62931344/48, cultura@comunepietraligure.it )

I posti a sedere saranno a pagamento mentre l’accesso alla piazza sarà libero e gratuito per i posti in piedi.