Albisola, dalla Regione un milione di euro per il restyling del centro storico

Nella seduta della giunta regionale di giovedì 12 giugno sono stati approvati gli stanziamenti nell’ambito del Fondo Strategico Regionale ed anche questa volta i progetti presentati dal comune di Albisola Superiore sono stati finanziati.

Attraverso il Fondo Strategico Regionale viene cofinanziato il rifacimento totale della pavimentazione stradale e pedonale di via della Rovere e relativi sottoservizi di tutto il tratto del centro storico. L’importo assegnato è pari a 946.000€. Il Comune comparteciperà con un cofinanziamento di 50.000€.

“Uno dei grandi obiettivi del nostro programma elettorale e del nostro progetto per Albisola diventerà realtà! Questi risultati non sono frutto di casualità, ma di un lavoro intenso e costante di tanti, dipendenti comunali e amministratori, magari non visibile e subito tangibile da molti, ma che è importante perché porta a presentare progetti ben realizzati, coerenti e previsti di opportuno cofinanziamento. L’anno scorso, ad inizio giugno, raccontavo proprio agli Albisolesi ciò che avevamo preparato e presentato in attesa del finanziamento della Regione. Il lavoro di programmazione, di progettazione, di relazioni, di costante attenzione portato avanti nonostante il quotidiano che assorbe gran parte delle energie dei dipendenti e di noi amministratori porta però spesso ad ottenere finanziamenti e ad esultare per il risultato ottenuto” dichiara il sindaco Maurizio Garbarini.

La procedura di affidamento lavori e la cantierabilità dell'opera avverrà entro il 31 dicembre di quest'anno.