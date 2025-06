"Porta a porta: troppi disagi, si torna indietro come i gamberi"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Gentile Signore, residente in provincia di Torino con seconda casa a Savona, non si meravigli di nulla… Qui da noi è tutto 'normale' così. Presto proveremo anche noi quello che hanno già vissuto in altre città, anche grandi, come Bologna. Tuttavia, con tutti i disagi e i problemi emersi, sembra che ora ci siano dei ripensamenti…".

"Si comportano come i gamberi: stanno tornando indietro. Forse hanno scoperto che esistono soluzioni migliori. Ma è inutile parlarne… è come parlare al vento".