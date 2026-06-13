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Al Direttore | 13 giugno 2026, 15:01

Scooter ritrovato dopo 42 anni, una lettrice: "Fortunato il titolare, il mio fu abbandonato nei boschi e dovetti pure pagare"

La testimonianza di una signora sollevata dal caso del motociclo rubato a Vado negli anni ’80 e rinvenuto nel piemontese

Scooter ritrovato dopo 42 anni, una lettrice: &quot;Fortunato il titolare, il mio fu abbandonato nei boschi e dovetti pure pagare&quot;

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di una lettrice che prende spunto dall’episodio di cronaca raccontato stamani (LEGGI QUI).

"Fortunato il signore al quale, dopo tanti anni, è stato restituito il motorino. 

Negli stessi anni a me avevano rubato il Ciao, furto subito denunciato. 

Peccato che dopo 8 anni lo abbiano ritrovato in un bosco e, da quel poco di telaio rimasto, siano risaliti alla mia proprietà e alla mia denuncia di furto: ma mi hanno fatto pagare la rimozione del mezzo e la rottamazione, pure in tempi rapidi per evitare altre sanzioni.

Barbara Bagnus"

Lettera firmata

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