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Al Direttore | 13 giugno 2026, 14:45

Celle, polemica sul prezzo dei parcheggi. Una lettrice: "Chi amministra pensa di essere a Portofino?"

Lamentela per il costo della tariffa giornaliera: "Dagli 8 euro dell'anno scorso, si è passato a 15 euro"

Celle, polemica sul prezzo dei parcheggi. Una lettrice: &quot;Chi amministra pensa di essere a Portofino?&quot;

Riceviamo e pubblichiamo queste considerazioni da una lettrice.

"Buongiorno,

Volevo segnalare l'aumento folle della tariffa giornaliera dei posteggi blu a Celle Ligure che dagli 8 euro dell'anno scorso, si è passato a 15 euro. Trovo questo aumento sproporzionato e poco incentivante per il turismo. L'ennesimo scivolone che va ad alimentare le innumerevoli critiche che vengono mosse costantemente, frutto anche di gag comiche, che non fanno assolutamente bene alla nostra bella regione. 

Complimenti all'Amministratore di questo delizioso borgo che frequento da 40 anni, forse, quando è stato deciso di raddoppiare la tariffa, probabilmente, per un'attimo, ha pensato che stesse amministrando il Comune di Portofino.

Carmen Lopergolo".

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Lettera firmata

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