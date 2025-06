Bastia, Infiorata del Corpus Domini dedicata al Giubileo

Domenica 22 giugno, la frazione di Bastia si vestirà di colori e spiritualità in occasione della tradizionale Infiorata del Corpus Domini, un appuntamento molto sentito dalla comunità locale e preparato con grande dedizione da volontari, parrocchiani e abitanti del paese.

Come ogni anno, i volontari raccoglieranno fiori e petali per realizzare splendidi tappeti floreali lungo le strade del borgo, con disegni ispirati al tema dell’Eucarestia. L’edizione 2025 sarà dedicata al Giubileo, tema di forte significato spirituale, e avrà un valore affettivo particolare: l’infiorata sarà infatti dedicata alla memoria di Carmen Pisano, venuta a mancare prematuramente lo scorso anno. Carmen è stata una figura preziosa per Bastia: sempre presente, generosa, pronta a rimboccarsi le maniche e a sostenere ogni iniziativa della comunità.

Il programma prevede: dalle 19:30 sarà possibile visitare i tappeti floreali realizzati lungo le vie della frazione; alle 20:30 sarà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa S.S. Annunziata. A seguire, la processione del Corpus Domini attraverserà le strade del paese. L’infiorata sarà visibile fino alle 22:30.

"L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e ai visitatori: un’occasione per vivere un momento di bellezza, fede e comunità, in uno dei luoghi più autentici del nostro territorio", commentano dal Comune.