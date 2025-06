Nel levante savonese l'estate con "Enjoy Albisole 2025" tra mare, cultura e divertimento per tutti

Prenderà ufficialmente il via domani, venerdì 20 giugno, con un ideale taglio del nastro alle ore 11:30, sul ponte del Sansobbia, la stagione estiva delle due Albisole che, ancora una volta, uniscono le forze per dare il via a un’estate ricca di eventi e iniziative per ogni età.

Alla presenza delle amministrazioni comunali di Albissola Marina e Albisola Superiore, un momento simbolico che celebrerà la sinergia tra i due Comuni introducendo un programma estivo condiviso, fatto di musica dal vivo, mostre d’arte, eventi culturali, laboratori di ceramica, spettacoli e intrattenimento per grandi e piccoli.

“Siamo contenti di avere anche per quest'anno un programma ricco di appuntamenti pensato per valorizzare il nostro territorio - commentano il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti e il consigliere delegato al Turismo - Siamo orgogliosi di portare avanti una tradizione che ci contraddistingue le due Albisole come una unica realtà unita e collaborativa. Anche nell’estate 2025 offriremo un calendario vivace di eventi: serate culturali, concerti, mostre, sport e tanto altro accompagneranno cittadini e visitatori in un’estate all’insegna del divertimento, della condivisione e della bellezza.”

Dalla tradizione alla sperimentazione, passando per concerti, rassegne cinematografiche e percorsi enogastronomici, Enjoy Albisole 2025 si propone anche quest'anno come un contenitore vivace, capace di animare il lungomare, i centri storici e gli spazi culturali per tutta l'estate.

“Da dieci anni ormai – dichiarano il vicesindaco di Albisola Superiore Luca Ottonello e l’assessore alla Cultura Simona Poggi – continua la buona pratica di condividere l’offerta turistica delle Albisole, per rendere il territorio più attrattivo ed accogliente. Anche quest’anno l’estate albisolese sarà all’insegna della musica, del teatro, dell’animazione per i più piccoli, dello streetfood di qualità e del divertimento, grazie ad un calendario di eventi da vivere insieme, tra i quali spicca la rassegna Musica in Villa con tre grandi appuntamenti nello splendido giardino di villa Gavotti.”

L’estate parte quindi già alla grande, con numerosi eventi nei primi giorni e un calendario che si svilupperà fino a settembre inoltrato. Il programma completo sarà consultabile online attraverso i portali turistici e canali social ufficiali dei due Comuni, oltre alle copie cartacee che verranno distribuite presso gli esercizi commerciali e gli Infopoint turistici.