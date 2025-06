"Piazze in Musica", il centro storico di Albenga si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto

Venerdì 20 giugno il centro storico di Albenga si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto grazie a “Piazze in Musica”, l’evento organizzato dal Comune in collaborazione con i commercianti per valorizzare il cuore della città attraverso la musica e la partecipazione.

Dalle ore 17 fino a mezzanotte, le vie e le piazze del centro si animeranno con le esibizioni di numerosi artisti e band dal vivo, creando un vero e proprio itinerario musicale diffuso. Ad aprire la manifestazione sarà Vox Art in via E. D’Aste a partire dalle 17:00, mentre in via Roma si esibiranno Lino Gilmar alle 17:30 e, a seguire, Clandestino De André alle 20:30.

In piazza San Domenico, il pubblico potrà assistere all’esibizione dell’Ensemble Palabra en el Mundo dalle 18:00, seguita dalla Circle Blues Band alle 19:30. In piazza delle Erbe si esibiranno i Cani Randagi, con un set dalle 18:00 alle 21:00.

Alle 19:00 sarà la volta dei Ramshackle in piazza Trincheri e di Leo a Porta Molino, mentre One Mile suonerà in via Torlaro dalle 18:30. Alla stessa ora, in piazza Rossi, si esibiranno The Jugheads.

Dalle 20:00 in piazza San Francesco si potrà ascoltare il trio Tre Gotti, seguito alle 20:30 dai Charlestones in piazzetta Fraudero. Gran finale in piazza San Michele, dove alle 21:00 saliranno sul palco gli Amarcord.

Una serata all’insegna della musica dal vivo, pensata per coinvolgere cittadini e visitatori in un’esperienza culturale e collettiva tra le bellezze del centro storico di Albenga.