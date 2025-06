Finale, ecco il quinto numero del "Quadrifoglio artistico": domenica 22 giugno la presentazione

A Finale Ligure l’arte torna a intrecciarsi con le parole, le emozioni e le storie di chi la vive in prima persona.

Domenica 22 giugno, alle ore 16:30, nella suggestiva cornice di Cà di Nì a Finalborgo, l’Associazione “Emanuele Celesia ODV”, con gli Amici della Biblioteca e del Museo del Finale, presenterà il quinto numero della rivista Il Quadrifoglio Artistico.

Come da tradizione, la presentazione della rivista si trasforma in uno spettacolo che va ben oltre l’ambito letterario, diventando un momento di condivisione viva, in cui arte, cultura e bella umanità si incontrano e si fondono.

Il Quadrifoglio Artistico accoglie ogni anno autori che raccontano e si raccontano attraverso le forme d’arte che praticano: scrittura, musica, pittura, fotografia, poesia e molto altro ancora.

A condurre il pomeriggio sarà Roberta Grossi, accompagnata da Massimo Crippa Dj. Saranno presenti anche gli autori dei contributi pubblicati nel nuovo numero, pronti a incontrare il pubblico e condividere le ispirazioni che hanno dato vita ai loro lavori.

L’evento, ad ingresso libero, si concluderà con un rinfresco conviviale.