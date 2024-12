Finale, la passeggiata tra porto e Varigotti sarà intitolata a Claudio Casanova: "Uno spazio speciale per una persona sempre nei nostri cuori e nella nostra memoria"

Resterà non solo nella memoria dei finalesi il nome di Claudio Casanova, l'ex assessore scomparso prematuramente nel giugno del 2022: il suo nome sarà legato a uno dei luoghi che più amava lui stesso, ossia la passeggiata che collega il porticciolo di Capo San Donato a Varigotti.

Un'aula commossa, come il consigliere Andrea Guzzi durante la lettura della mozione presentata, ha accolto all'unanimità dei presenti la proposta arrivata dal gruppo consiliare "Impegno X Finale".

"Abbiamo voluto celebrare Claudio in quanto persona, non come imprenditore di successo o amministratore capace qual è stato" ha spiegato il capogruppo Guzzi, che ha letto quindi per intero il sentito testo presentato.

"Il messaggio di fede di un uomo sta nel modo in cui vive la propria vita, non nelle parole che pronuncia. Molti sono gli ingredienti che rendono un uomo degno di tale nome: pazienza, bontà, generosità, umiltà, gentilezza, dedizione, tolleranza, innocenza, sincerità. Tutti questi doni hanno interessato Claudio Casanova nella sua vita quotidiana come padre di famiglia, imprenditore, amministratore a servizio della Città che amava. Doti assai rare nel mondo che viviamo oggi, possibili solo in chi ha vissuto pienamente e profondamente senza mai giudicare; doti di chi ha piena coscienza dei veri valori della Vita. Claudio ha vissuto senza mai trascurare alcuna occasione di dare supporto e sostegno al prossimo, ha vissuto nel servire gli altri dando sempre il giusto valore agli uomini ed alle cose. Un grande Uomo che ha saputo trasferire in molti quanto sia stato il suo vivere quotidiano. Tutto questo ci è stato testimoniato dalla presenza e dall'affetto dei tantissimi che sono arrivati in Sala del Consiglio, in quei tristi giorni allestita in camera ardente, per un ultimo saluto. Tutti vorremmo indietro il nostro passato, riempire quei vuoti che la morte lascia dietro di sé, ma ciò non può accadere".

Da queste premesse la proposta di intitolare all'ex assessore la passeggiata, una volta che verrà messa in opera la prevista riqualificazione della tratta, "per far sì che Claudio sia sempre vicino ai nostri cuori e nella nostra memoria, per far sì che rimanga in uno spazio speciale dedicato a persone speciali che hanno attraversato le nostre vite".

Un punto che non poteva che trovare in accordo l'intera assise: "Ringrazio il gruppo per la proposta - ha detto il sindaco Angelo Berlangieri - Andremo avanti convinti con la procedura per l'intitolazione".