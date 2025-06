Assemblea soci Tpl Linea, protesta dal Palacrociere: "Grazie a voi l'autista annega" (FOTO)

"Oggi qui si pasteggia, grazie a voi l'autista annega". "Piano industriale di Tpl Linea non va bene. Solo una speculazione". "I sindaci devono ascoltare i lavoratori"

Queste le frasi impresse sui cartelloni esposti al varco d'ingresso del Palacrociere dai sindacati per protestare contro i vertici di Tpl Linea in occasione dell'assemblea dei soci.

Al centro della protesta, con l'allarme lanciato ai sindaci dei comuni soci, il premio di risultato, le carenze nell'organico e le problematiche dei mezzi con la maggior parte che sono vetusti e spesso rotti.

"L'organico è sempre stato composto da 320 autisti full time, da qualche tempo sono scesi a 307-308 e ci sono problemi a fare le ferie, c'è chi per esempio ne ha 5-6 mesi da fare - spiegano Simone Turcotto, Filt Cgil e Giovanni Battista Sirombra, Sial Cobas - Sono costretti a saltare i riposi e a fare una marea di straordinari. È salutare secondo l'azienda fargli fare 250 ore al mese? C'è anche un problema di sicurezza visto che a bordo ci sono i viaggiatori. Per un autista del pullman deve essere non solo un diritto ma anche un dovere perché portano le persone".

Le organizzazioni sindacali oltre ad essere stati ricevuti questa mattina dall'azienda e dai soci hanno chiesto un incontro con l'ispettorato del lavoro.

Nel frattempo vista la carenza di autisti starebbero saltando alcune corse creando non pochi disagi all'utenza.

"Servono delle assunzioni, cosa pensano di fare però, assumono a tempo determinato? Devono proporre dei contratti più appetibili e che non tirino fuori le esternalizzazioni" continuano Turcotto e Sirombra.

Lo scorso 17 giugno Tpl Linea nella sede dell'Unione Industriali aveva annunciato ai sindacati l’avvio di un nuovo ciclo di assunzioni per potenziare l’organico aziendale e migliorare la copertura del servizio sul territorio.

Erano state otto le persone convocate per la visita medica, un primo passaggio verso l’inserimento in azienda. Uno dei candidati aveva già formalizzato l’adesione ed era stato assegnato al deposito di Finale Ligure; le restanti risorse saranno distribuite tra Finale Ligure (tre unità), Cisano sul Neva (tre) e Cairo Montenotte (una).

"Le assunzioni, tutte a tempo pieno, consentiranno di riportare l’organico a 320 unità, in linea con quanto previsto dall’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. L’azienda ha inoltre manifestato disponibilità ad ampliare ulteriormente il numero di ingressi, qualora si rendesse necessario anticipare future uscite dal personale in servizio, garantendo così continuità operativa e stabilità organizzativa" avevano spiegato dall'azienda.