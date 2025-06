Mallare, i cittadini alzano la voce: "Serve un medico stabile, non solo due ore alla settimana". Avviata una raccolta firme

I cittadini di Mallare hanno avviato una raccolta firme per sollecitare la presenza stabile di almeno un medico di medicina generale nel paese, che conta circa 1.050 abitanti. L’iniziativa è indirizzata al Ministero della Salute, alla Regione Liguria, all’ASL 2 Savonese e, per conoscenza, al Comune di Mallare.

Nel documento firmato dai residenti si evidenziano le gravi difficoltà della popolazione – in prevalenza anziana – nel raggiungere i medici attualmente disponibili solo alcuni giorni a settimana o con ambulatori situati in comuni limitrofi. La situazione è ulteriormente aggravata dalla carenza di mezzi pubblici e dalle difficoltà nell’utilizzo dei servizi digitali.

Attualmente, a Mallare è presente un solo medico di base che riceve per appena due ore a settimana. La maggior parte dei residenti è seguita da medici che esercitano al di fuori del territorio comunale.

"La nostra comunità non può fare a meno di un medico presente in modo continuativo – si legge nell’appello –. Chiediamo alle autorità di intervenire con urgenza per porre rimedio alla grave carenza di medici di medicina generale che affligge il nostro territorio".

Tra le motivazioni evidenziate anche il disagio delle famiglie con bambini piccoli, spesso costrette a rinunciare al lavoro per accompagnarli alle visite mediche fuori comune.

L’obiettivo della raccolta firme è ottenere un intervento concreto da parte delle istituzioni per garantire un diritto fondamentale: l’accesso alle cure primarie. I moduli sono disponibili presso i negozi e i bar del paese, ma non solo: i promotori passeranno anche casa per casa, con l’auspicio di raccogliere il maggior numero possibile di adesioni.