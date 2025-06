A Tovo San Giacomo la mostra “Be my voice, un diario per Gaza”

Sarà inaugurata venerdì 27 giugno, alle ore 20.45, presso la Biblioteca Civica “Mario Borsalino” di Tovo San Giacomo la mostra “Be my voice, un diario per Gaza”, un’iniziativa per riflettere, ma non solo, sulla tragedia in atto a Gaza con le immagini di Marcella Brancaforte accompagnate dai testi di Alhassan Selmi, giornalista di Gaza.

Be my voice nasce infatti dalla corrispondenza tra il giornalista palestinese Alhassan Selmi, residente nella Striscia di Gaza, e l’illustratrice italiana Marcella Brancaforte. Attraverso parole e immagini, i due autori hanno creato un diario visivo che racconta la quotidianità sotto assedio, un’immersione visiva in un tempo ed uno spazio devastato da un dramma quotidiano, prolungato e attuale, troppo grande per i nostri occhi. La narrazione si realizza con la pratica quotidiana del raccontare la violenza in atto “fermando” in un diario quotidiano alcune delle migliaia immagini che da mesi invadono i nostri cellulari, i nostri schermi: il racconto di un'umanità che non vuole morire, che reclama il suo diritto alla vita, all’aiuto umanitario, all’informazione, alle cure, allo studio.