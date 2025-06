Avis Albenga partecipa al Mercatino dell’Artigianato per la campagna "Promozione del Dono estate 2025"

Avis Comunale di Albenga partecipa al Mercatino dell’Artigianato del Centro Storico che si terrà ad Albenga in piazza IV Novembre, nella giornata di sabato 28 giugno 2025 dalle ore 8,30 alle 19,30.

L’iniziativa si inserisce nella campagna “Promozione del Dono estate 2025”, per incentivare e spiegare le attività sociali di Avis: in particolare, le modalità per la donazione e la raccolta del sangue e, con l’occasione, saranno offerti oggetti promozionali e materiali divulgativi.

Il Presidente di Avis Comunale di Albenga Giovanni Patuzzo ha dichiarato: “Nel ringraziare l’assessorato al Turismo del Comune di Albenga e l’Associazione Tra Le Torri che ormai da anni organizzano l’evento, vorrei ricordare che Avis Nazionale è la più grande associazione di volontariato italiana: nel 2024 le donazioni dei soci sono state ben 1.958.748 e hanno contribuito a soddisfare il 70% del fabbisogno nazionale, tenendo conto che ogni giorno circa 1.800 persone hanno necessità di trasfusioni di sangue. Le iniziative sul territorio, come il Mercatino dell’Artigianato del Centro Storico, le campagne di comunicazione e gli incontri di sensibilizzazione ci permettono di far comprendere quanto la donazione sia di grandissima utilità per i tanti pazienti. Per questo motivo vorrei rivolgere un appello per chiedere di partecipare alle nostre attività sociali, comunicandoci la disponibilità come donatori e volontari, anche per una sola ora alla settimana. Va ricordato che la donazione è preziosissima, soprattutto nel periodo estivo, quando la necessità di sangue aumenta notevolmente”.

L’Avis sostiene i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati; tutela il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale; promuove l’informazione, l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; favorisce lo sviluppo della donazione volontaria, lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo; promuove partenariati e protocolli di intesa e stipula convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni e con soggetti privati.

I requisiti fondamentali per poter donare il sangue sono l’età compresa tra 18 e 65 anni, il peso superiore a kg. 50 e lo stile di vita sano ed equilibrato: l’idoneità alla donazione è accertata dai medici presenti nelle 3.300 sedi operanti in tutta Italia.