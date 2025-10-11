Racket dei servizi di sicurezza nelle discoteche: il Riesame scarcera Massimo Abbate e Emiliano Koroveshaj

Il Tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere.

È stato accolto dai giudici quindi il ricorso degli avvocati di Massimo Abbate Tiziano Gandolfo e di Emiliano Koroveshaj Elena Castagneto.

Abbate e Koroveshaj erano stati arrestati lo scorso settembre dalla squadra mobile della Polizia di Stato guidata dal dirigente Vito Innamorato nell'ambito dell'operazione "Bella... ma non balla" avviata per smontare una sorta di racket dei servizi di "security".

L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, Pm Martini, aveva permesso di individuare i due uomini che, palesando una personalità violenta e prevaricatrice, avrebbero minacciato di fare del male e perfino "di staccare la testa" al titolare di un'agenzia operante nel settore della security e a un suo dipendente, nonché intimidendo organizzatori di eventi, sarebbero riusciti ad ottenere l'affidamento del servizio di sicurezza in una discoteca del savonese per la stagione estiva 2025 estromettendo una società di sicurezza dotata delle regolari autorizzazioni prefettizie, mentre loro erano privi di qualsiasi titolo autorizzatorio.

I due infatti si sarebbero presentati dicendo di appoggiarsi ad una società prestanome del Piemonte che però sarebbe stata all'oscuro.

Le indagini avrebbero permesso inoltre di svelare un metodo di aggiudicazione dei servizi di sicurezza in 4 discoteche savonesi, i Golden Beach di Albisola Superiore, i Bagni Lido di Albissola Marina, Wonder di Savona e Bahia Blanca di Spotorno, caratterizzato da violenza e illeciti di varia natura, compresa la presenza di "prestanomi" che avrebbe consentito di escludere la concorrenza delle società di sicurezza regolari.

Al centro anche un caso legato alla presenza all'interno del locale di Albisola di un uomo armato di pistola con cui avrebbero discusso alcuni avventori e gli stessi addetti alla sicurezza durante il filtraggio. Nello stesso locale, qualche settimana dopo l'episodio, nel luglio scorso, i buttafuori sarebbero stati protagonisti di un episodio di violenza a seguito del quale due ragazzi erano stati trasportati in pronto soccorso riportando lesioni e fratture.

Le retribuzioni dei buttafuori sarebbero avvenuuti "in nero" e i nominativi degli stessi (sottratti alle imprese che agivano con regolarità) non venivano comunicati, come dovrebbe avvenire, alla Questura. Alcuni, pochi, venivano comunicati, ma solo per loro convenienza. Oltre alle quattro discoteche altre attività erano state contattate ma non avevano accettato la loro metodologia di lavoro. Alcuni "buttafuori" però avrebbero lavorato anche in altri esercizi pubblici.

Le indagini erano scattate anche a seguito di una segnalazione di un'aggressione all'esterno dei Bahia Blanca che vedeva come protagonisti persone che gravitavano nei servizi di sicurezza, legali e non, e organizzatori di eventi per locali nel savonese.

Il Questore di Savona aveva disposto la sospensione della licenza dei quattro locali pubblici, con finalità preventiva a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

I Golden Beache i Bagni Lido avevano voluto fornire la loro versione dei fatti dichiarandosi estranei.

A breve verranno depositati dai giudici del Tribunale le motivazioni.