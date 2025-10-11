Violenze domestiche nei confronti della moglie: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 43enne

La Polizia di Stato di Savona ha eseguito una misura cautelare severa contro un uomo di 43 anni, di origine albanese, accusato di maltrattamenti in famiglia.

Su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Savona, l'uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie e ai suoi familiari, con l’obbligo aggiuntivo del braccialetto elettronico per garantire la massima sicurezza della vittima.

L'intervento si inserisce nella costante e prioritaria attenzione delle forze dell'ordine nella lotta alla violenza di genere.

L'indagine, condotta dalla Squadra Mobile, è partita da un primo allarme lanciato dalle volanti della Questura per una lite domestica. Il successivo delicato e complesso lavoro investigativoha permesso di raccogliere gravi indizi a carico dell'uomo.

Le accuse riguardano il reato di maltrattamenti in famiglia, con condotte violente che si sarebbero protratte almeno dall’aprile 2024. La moglie era costretta a subire ripetute aggressioni, sia verbali che fisiche. In un episodio particolarmente grave, l’escalation della violenza ha portato la donna a riportare lesioni serie: un trauma cranico e la frattura delle ossa nasali.