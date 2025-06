Savona, la giunta approva il progetto esecutivo di via Mistrangelo e via Rossello per accedere ai fondi regionali

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di via Mistrangelo e via Rossello, un intervento strategico che punta a migliorare la qualità dello spazio urbano e a rafforzare la connessione tra le principali aree pedonali del centro cittadino. L’approvazione consente al Comune di candidarsi ai finanziamenti previsti dal bando regionale di Rigenerazione urbana 2024–2026.

"L'approvazione del progetto esecutivo – spiega l’assessora Ilaria Becco – è finalizzata a formalizzare la richiesta di finanziamento nell’ambito del bando di Rigenerazione urbana 2024–2026, dedicato alla riqualificazione degli spazi pubblici e delle zone degradate. L’intervento rientra in una progettazione più ampia, che da un lato prevede il collegamento pedonale tra via Pia, piazza Diaz e via Rossello, e dall’altro tra via Rossello, Monticello e il carcere. Per quanto riguarda il carcere, stiamo continuando a lavorare per attivare il percorso di federalismo demaniale, come già avvenuto per Palazzo della Rovere".