La supercar sfreccia tra Celle e Finale Ligure: è un nuovo spot con location in Riviera

Non sono passati inosservati alcuni minuti di rallentamento sull'Aurelia, a Celle Ligure, questa mattina. Il motivo? Non quello dei più soliti lavori che negli anni si sono susseguiti, bensì per uno spot pubblicitario con protagonista una delle più note case automobilistiche italiane.

Si tratta di un nuovo modello di auto sportiva, equipaggiata con motore V8 biturbo abbinato a tre motori elettrici, per una potenza massima complessiva di 920 CV.

Anas ha firmato un'ordinanza per lo stop del traffico sulla statale e in località Roglio per dar modo alla ditta incaricata di effettuare le riprese sull'auto, con polizia locale e carabinieri a presidiare la zona.

La stessa supercar, nella giornata di ieri, ha invece creato curiosità e scatenato decine di scatti di residenti e turisti a Finale Ligure, con le riprese e il set snodatisi tra Finalborgo e Finalmarina.