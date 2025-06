Ad Ancona il convegno di Federcasa per parlare di edilizia pubblica: "Buon ritorno dalla politica" [VIDEO]

Più risorse per l'edilizia pubblica: è stato questo il tema del convegno di Federcasa che, ad Ancona, ha visto dialogare membri della federazione di aziende di housing sociale con parlamentari, europarlamentari e membri del Governo. Un incontro positivo secondo il presidente di Federcasa Marco Buttieri, in quello che è stata la prima assemblea nazionale del 2025, anno in cui l'ente festeggerà 75 anni di attività. "C'è stato un buon ritorno dal mondo della politica - ha commentato - e non è sempre scontato. Siamo soddisfatti, abbiamo sollecitato sia i parlamentari italiani che i parlamentari europei, c'è stato l'intervento del Ministro e del Sottosegretario che hanno ribadito la centralità e la necessità di intervenire sull'edilizia residenziale pubblica".

Al teatro delle Muse la due giorni di convegno e assemblea della federazione che riunisce 85 aziende territoriali che costruiscono e gestiscono alloggi di edilizia residenziale pubblica in tutta Italia, destinati a famiglie con redditi bassi. Quasi 800 mila alloggi che ospitano oltre due milioni di persone - la grande maggioranza del patrimonio nazionale -,anche se il tema al centro dei dibattiti è stata proprio l'insufficienza dell'offerta, con una domanda sempre maggiore per il crescere delle fragilità sociali. Ad aprire i lavori è stato il padrone di casa Saturnino di Ruscio, Presidente ERAP Marche, insieme al presidente di Federcasa Marco Buttieri. È intervenuto poi il sindaco di Ancona e vicepresidente ANCI Daniele Silvetti: "La crisi si fa sentire. È una grande sfida che i comuni possono intraprendere con i nuovi piani urbanistici generali, costruendo il nuovo ma soprattutto rivalutando e recuperando il vecchio. I fondi di coesione possono essere la soluzione principale attraverso i quali i comuni possono intercettare le potenzialità ed essere i soggetti attuatori sul territorio. Questo lo possiamo fare anche senza il ruolo di intermediazione delle regioni, modello PNRR".

Parola, poi, al presidente della Regione Marche

Un saluto da Roma, per parlare del piano casa, anche da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, oltre alla presenza della sottosegretaria al Ministero di Economia e Finanze Lucia Albano. "Noi come Federcasa - ha proseguito Buttieri - siamo sul tavolo permanente del Ministero che sta lavorando sui quattro pilastri del piano casa. Sapevamo già di queste somme, speriamo possano essere incrementate perché sono somme che in questo momento non sarebbero sufficienti per tutti gli interventi di cui le nostre aziende hanno necessità, ma è già un buon punto di partenza".

Nella prima parte del convegno, infatti, il dibattito ha visto al centro le politiche nazionali dell'abitare. In seguito, focus sull'Europa, sempre più importante come finanziatore ma anche come luogo di coordinamento e confronto delle diverse istanze locali. "L'asse europeo - ha concluso Buttieri - dal mio punto di vista è importantissimo: le risorse che nei prossimi dieci anni potremmo avere sul sistema dell'edilizia residenziale pubblica potranno solo essere risorse europee".

Hanno partecipato al convegno Guido Castelli, commissario straordinario di Governo alla Ricostruzione; la sottosegretaria al MEF Lucia Albano; il vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna; il presidente della VI commissione Finanze della Camera, Marco Osnato; il vicepresidente ANCI Stefano Locatelli; il segretario della commissione parlamentare per la semplificazione, Erica Mazzetti; il consigliere della regione Lombardia Pier Francesco Majorino; il vice presidente vicario Federcasa, Luca Talluri; il vicepresidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera, Giorgia Latini; l'europarlamentare Matteo Ricci e Irene Tinagli, il neo Presidente di Housing Europe Marco Corradi. Il convegno è stato anche l'occasione per salutare ufficialmente Corradi, primo italiano dopo decenni alla guida dell'associazione europea delle federazioni ed enti nazionali dell'housing sociale. "Questo ci da lustro ma soprattutto l'opportunità di avere un unico fronte di lavoro sul tema della casa." ha commentato Buttieri.