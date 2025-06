Albenga, il Comune incontra i fondatori dell’associazione "Un Passo alla Volta ODV": una nuova realtà a sostegno dell’autismo

Ieri presso il Comune di Albenga, il sindaco Riccardo Tomatis e la consigliera delegata al sociale Monica Tomatis hanno ricevuto ufficialmente i quattro genitori fondatori della neonata associazione “Un Passo alla Volta ODV”, realtà nata ad Albenga per offrire sostegno concreto ai bambini autistici e alle loro famiglie.



Un incontro simbolico ma dal grande valore istituzionale, che suggella l’impegno della città nel riconoscere e supportare chi, con coraggio e determinazione, sceglie di trasformare la propria esperienza personale in un’opportunità collettiva di crescita, consapevolezza e inclusione.



Ad accogliere il saluto dell’amministrazione comunale, Pier Piazza e Alessia D’Annunzio, insieme a Alessia Olivera e Davide Matera, i quattro genitori che hanno dato vita all’associazione. Il loro percorso è iniziato da un’esigenza concreta: creare un punto di riferimento stabile e competente per affrontare, condividere e sostenere la quotidianità dell’autismo, una realtà che coinvolge in modo profondo non solo i bambini, ma l’intero nucleo familiare.



“Un Passo alla Volta ODV” è già entrata a far parte della rete nazionale de “I Bambini delle Fate”, organizzazione che sostiene progetti legati all'inclusione sociale di bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico.. Un traguardo importante che conferisce all'associazione una base solida per sviluppare progettualità durature sul territorio.



"Con questa iniziativa – commenta il sindaco Tomatis – i fondatori dell’associazione hanno dimostrato che anche da una difficoltà può nascere qualcosa di grande. L’amministrazione sarà al loro fianco nel cammino che hanno intrapreso. Per Albenga è un onore poter contare su cittadini che trasformano l’esperienza personale in un’azione concreta per la comunità".



“Il primo passo è stato fatto – ha commentato la consigliera Monica Tomatis – e ora inizia un cammino che merita il sostegno di tutti. Albenga ha una nuova risorsa preziosa. Un’associazione che mette al centro la persona, la famiglia e la comunità”.



Il Comune rinnova così il proprio impegno a promuovere e sostenere iniziative che, come “Un Passo alla Volta ODV”, portano avanti valori di solidarietà, inclusione e cittadinanza attiva.