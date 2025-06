La Valle Arroscia fa rete per contrastare la dispersione scolastica con un piano interprovinciale

E' stato ufficialmente sottoscritto lo scorso 24 giugno un accordo strategico di rete tra SEI-CPT Imperia, ELFO Albenga e l’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia, con l’obiettivo di contrastare in modo strutturato la dispersione scolastica e promuovere percorsi formativi integrati rivolti ai giovani dei territori interni e marginali della Liguria.

Il protocollo sancisce la nascita di un'alleanza interprovinciale che coinvolge enti di formazione e istituzioni locali, con l’intento di mettere a sistema risorse, strumenti educativi, orientamento precoce e progetti professionalizzanti. Particolare attenzione sarà dedicata alle aree interne della Valle Arroscia, in cui spopolamento e difficoltà di accesso alla formazione costituiscono fattori di rischio per l’abbandono scolastico.



L'accordo prevede la creazione di un gruppo di lavoro operativo, lo sviluppo di laboratori territoriali permanenti, la partecipazione congiunta a bandi nazionali ed europei e lo sviluppo di servizi di supporto all’apprendimento. La rete sarà aperta ad ulteriori adesioni da parte di scuole, associazioni e altri enti pubblici.



Francesco Castellaro, Direttore SEI-CPT Imperia, commenta: "Questo accordo è il frutto di un percorso che abbiamo fortemente promosso come SEI-CPT, consapevoli che il contrasto alla dispersione scolastica è una sfida che richiede alleanze territoriali solide e capaci di generare soluzioni concrete. Abbiamo lavorato per costruire una rete che metta al centro i giovani, le loro competenze, le loro opportunità e il loro diritto a restare e crescere nei territori in cui sono nati. La Valle Arroscia rappresenta per noi una priorità strategica: non si tratta solo di offrire formazione, ma di creare sviluppo, comunità e futuro. Vogliamo essere un motore di innovazione sociale e professionale per le aree interne, un ponte tra scuola, formazione e lavoro, con percorsi che restituiscano valore al fare, alla professionalità e alle persone."



Prosegue Antonello Tabbò, Presidente di ELFO Albenga: "Questa rete rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione tra enti formativi e istituzioni locali. È una risposta concreta ai bisogni dei giovani e delle famiglie, che spesso nei territori marginali rischiano di non trovare opportunità adeguate. Vogliamo costruire percorsi che siano inclusivi, accessibili e di qualità, mettendo a disposizione le nostre competenze e la nostra esperienza per un futuro migliore per i ragazzi della Valle Arroscia e delle province di Imperia e Savona."

Conclude Renato Adorno, Presidente Unione dei Comuni Alta Valle Arroscia: "Come Unione dei Comuni abbiamo aderito con piena convinzione a questo accordo. Contrastare la dispersione scolastica significa lavorare per il futuro stesso delle nostre comunità. È una sfida che tocca non solo l’educazione, ma la tenuta sociale, la coesione e lo sviluppo delle nostre valli. Restare uniti, mettere in rete le risorse e cooperare è l’unico modo per offrire ai nostri giovani nuove opportunità e per contrastare lo spopolamento che da anni colpisce i nostri territori."