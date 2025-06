Ordinanza caldo della Regione, Cgil: “Senza risorse e tutele per i lavoratori”

E' una bocciatura senza mezzi termini quella della Cgil Liguria circa l'ordinanza emanata dalla Regione sull’emergenza caldo, definendola «una misura inutile, che ricalca le linee guida nazionali ma non affronta il nodo centrale: la tutela concreta dei lavoratori».

A pesare non è solo il contenuto del provvedimento, ma anche il metodo con cui è stato adottato: «La notizia ci è arrivata dai giornali. Ancora una volta, le organizzazioni sindacali non sono state coinvolte. È un fatto grave – denuncia il sindacato – perché i lavoratori in Liguria hanno una loro rappresentanza, che andrebbe consultata quando si prendono decisioni che li riguardano».

Nel merito, la Cgil contesta l’impostazione dell’ordinanza, che si limita, ricalcando le linee guida nazionali, a “invitare” i datori di lavoro ad adottare misure contro il caldo estremo, «senza porsi il problema delle risorse necessarie per la copertura dell’assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo degli ammortizzatori». «Così facendo – continua il sindacato – si scarica ogni responsabilità sulle imprese e si lascia scoperta la condizione dei lavoratori».

Nel frattempo, proprio per questo la Cgil si è attivata con le prefetture liguri per rinnovare i protocolli sull’emergenza caldo, strumenti che nei casi stabiliti consentono l’accesso alla cassa integrazione ordinaria per coprire le giornate di lavoro perse a causa delle temperature estreme.

«Il colpo di calore – ricorda il sindacato – è una condizione potenzialmente molto pericolosa, riconosciuta come infortunio sul lavoro, e può colpire non solo chi lavora all’aperto, ma anche chi opera in ambienti chiusi, poco ventilati e surriscaldati».

La Cgil invita infine tutte le lavoratrici e i lavoratori a segnalare ai propri delegati o alle sedi sindacali ogni problematica legata alle condizioni di lavoro determinate dall’emergenza caldo.