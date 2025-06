Pietra Ligure, l’assessore Nicolò in visita al Santa Corona. De Vincenzi: “Struttura in piena efficienza, ribadito no al depotenziamento”

Oggi, oltre alla visita all'ospedale di Albenga, l’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò ha effettuato un sopralluogo anche all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, accompagnato dal Direttore generale dell’ASL 2, dott. Michele Orlando. Ad accogliere la delegazione regionale, il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi. Per l'occasione erano presenti anche i consiglieri regionali Sara Foscolo e Angelo Vaccarezza.

La visita ha rappresentato un momento significativo per fare il punto sulle condizioni e le prospettive del presidio ospedaliero, punto di riferimento per tutto il Ponente savonese: “L’assessore ha potuto vedere in prima persona come il Santa Corona sia in piena efficienza – ha dichiarato il sindaco De Vincenzi – Abbiamo ribadito la necessità di garantire massima attenzione all’ospedale, evitando qualsiasi forma di depotenziamento”.

“Il Santa Corona rappresenta un presidio sanitario fondamentale per il nostro territorio” ha ribadito il primo cittadino, ringraziando l’assessore per l’attenzione dedicata all’ospedale di Pietra Ligure e sottolineando, al contempo, tra le necessità impellenti quella della riapertura del reparto di ostetricia e ginecologia.

“Per quanto riguarda il Santa Corona, il progetto di rilancio non riguarda soltanto un intervento strutturale, ma punta a rafforzarne in modo sostanziale la vocazione di presidio di secondo livello di riferimento per le provincie di Savona e Imperia - ha precisato in una nota a margine dell'incontro il dg di Asl2 Orlando - In quest’ottica, il potenziamento tecnologico rappresenta un aspetto fondamentale: si prevede l’implementazione delle dotazioni diagnostiche e interventistiche, come è stato per l’ammodernamento dell’angiografo e dal rafforzamento dell’area di medicina nucleare”.

Investimenti quindi che, secondo la direzione aziendale “vanno letti come parte di una visione strategica: un ospedale di secondo livello non si definisce solo per il numero di posti letto, ma per l’elevato livello tecnologico e specialistico delle prestazioni erogate”. In questo contesto il Santa Corona, ha affermato quindi Orlando, “dovrà sempre più caratterizzarsi come un polo ad alta complessità, capace di accogliere pazienti anche da altri territori, grazie a un’organizzazione integrata e a tecnologie di ultima generazione”.

“In parallelo, il sistema ospedaliero provinciale sarà valorizzato anche attraverso il rafforzamento dei presidi di prossimità: in questo contesto, Santa Corona svolgerà un ruolo complementare e specialistico, in sinergia con il resto della rete” ha concluso.