Incidente sul lavoro ad Alassio: mano reimpiantata a 60enne dopo 10 ore di intervento al San Paolo

Alla Struttura Complessa di Chirurgia della Mano dell’Ospedale San Paolo di Savona, facente capo ad Asl2 - ATS Liguria e diretta dal dottor Andrea Zoccolan, è stato eseguito ieri un intervento di straordinaria complessità su un uomo di 60 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro ad Alassio (LEGGI ARTICOLO).

Determinante, fin dalle prime fasi, il supporto della struttura di Anestesia e Rianimazione Levante guidata dal dottor Andrea Mazza. L’équipe multidisciplinare ha portato a termine un delicato reimpianto della mano, durato circa dieci ore e articolato in più fasi.

In sala operatoria si sono alternati i chirurghi Carlo Rossello, Maria Concetta Rivellino e Andrea Fanecco; gli anestesisti Paolo Cortese, Andrea Galanti Occulti e Cristina Pozzo; gli strumentisti Roberta Rioma, Elisa Zinola e Jessica Caviglia; gli infermieri Emanuela Massa, Silvia Venturino, Andrea Aragone e Giulia Arossa; insieme agli infermieri di anestesia Simona Bolla, Franca Ponte e Chalen Roman Mayra Alejandra.

L’intervento è tecnicamente riuscito e la mano è attualmente vitale. Le condizioni del paziente restano tuttavia in prognosi riservata: sarà necessario attendere per valutare l’effettivo recupero funzionale.

La struttura savonese conferma così il proprio ruolo di centro di riferimento regionale per la chirurgia della mano, grazie a competenze altamente specialistiche e a percorsi assistenziali dedicati ai casi più complessi.

"La direzione di Area Sociosanitaria 2 - si legge nella nota - ringrazia ogni operatore coinvolto, a vario titolo, nella delicata e complessa situazione sanitaria".