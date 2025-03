"Condannati senza colpe": per le vie di Savona l'appello della Lega Nazionale per la Difesa del Cane

Non passano inosservate le nuove affissioni sparse per Savona dalla sezione locale della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che con immagini d’impatto e un messaggio toccante cercano di scuotere le coscienze dei cittadini.

"Condannati senza colpe, dai anche a noi una seconda possibilità" recitano i manifesti, mostrando gli sguardi di cani dietro le sbarre, come fossero prigionieri di un crimine mai commesso. Un chiaro tentativo di sensibilizzare sul tema dell’abbandono e della vita nei rifugi, dove tanti animali aspettano una nuova famiglia.

L’obiettivo della campagna è duplice: da un lato, incentivare le adozioni presso il canile di via Massa 11R, dall’altro, trovare nuovi volontari disposti a dedicare tempo e amore ai quattro zampe ospitati nella struttura.